Koronavirus ONLINE: Přes 13 tisíc obětí v ČR. A mutace viru u sousedů

Jako by „mocní" soutěžili, kdo okatěji poruší vládní nařízení! Teď má máslo na hlavě exprezident a popírač vládních opatření Václav Klaus (79). Čtenář Blesku ho přistihl, jak si zašel na oběd! Bývalou hlavu státu přistihl v pražské restauraci Dejvická 34 včera v poledne. „Šel jsem kolem dvanácté hodiny pro jídlo s sebou. V tom ale do podniku nakráčel pan Klaus. Aniž by měl roušku, šel dál, po schodech dolů, jako by se nechumelilo,“ popsal chování exprezidenta čtenář s tím, že vchod hlídali dva Klausovi osobní strážci.