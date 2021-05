Koronavirus ONLINE: Pfizer pro děti od 12 let, obavy z velkého rozvolnění a zlom v USA

Očkování proti covidu-19 je důležité pro děti s onemocněním plic nebo trpící poruchou imunity, uvedla dnes ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Reagovala tak na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která doporučila nasazení vakcíny od firem Pfizer/BioNTech u dětí od 12 do 15 let. Dosud je tato očkovací látka proti novému typu koronaviru schválená pro lidi od 16 let. V Česku by se mohla možnost očkovat děti od 12 let otevřít ke konci června, uvedla dnes hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

O stanovisku evropské lékové agentury dnes SÚKL informoval na svém webu. „Očkování proti covid-19 je mimořádně důležité například pro děti, které trpí plicním onemocněním nebo mají poruchu imunity,“ upozornila Storová.