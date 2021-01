Koronavirus ONLINE: PES klesl pod 70, Petříček mluví o cestování s antigenními testy

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) věří, že by se po zlepšení epidemické situace v Evropě mohly začít plošně uznávat antigenní testy na koronavirus při cestování přes hranice. V některých případech už se je podařilo uznat jako doklad bezinfekčnosti, z hlediska širšího užití se k tomu ale ministerstvo zdravotnictví staví nyní rezervovaně.

Uznávání antigenních testů, které jsou méně přesné, ale rychlejší a levnější než PCR testy, se aktuálně řeší například pro pendlery jezdící za prací do Německa. "Co se týče širšího užití, hovořili jsme o tom opakovaně s ministerstvem zdravotnictví. Bohužel teď narážíme na jistou rezervovanost u kolegů na ministerstvu, ale věřím, že až situace epidemiologicky v Evropě uklidní, tak by se mohly plošně začít uplatňovat a uznávat," uvedl Petříček.