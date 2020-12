Koronavirus ONLINE: Otevřené obchody, restaurace a služby v Česku. A 4563 případů za středu

V Německu v současnosti platí částečná uzávěra země. Restaurace, kina, divadla a také volnočasová zařízení jsou zavřená - a tak to zůstane až do ledna. Kancléřka Merkelová dnes oznámila, že se dnes s premiéry jednotlivých spolkových vlád dohodla na pokračování opatření až do 10. ledna. „Země prodlouží svá opatření od 20. prosince až do 10. ledna,“ oznámila Merkelová. „V zásadě zůstává stav, jaký je nyní,“ dodala kancléřka.