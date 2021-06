Koronavirus ONLINE: Očkovaný senior v ČR zemřel na covid. A půl miliardy vakcín z USA pro chudé

Nebude-li mít pražská Fakultní nemocnice Bulovka 90 milionů korun na zaplacení provozu polní nemocnice na výstavišti v Letňanech, bude to muset zaplatit ministerstvo financí. Premiér Andrej Babiš to dnes řekl novinářům při návštěvě Olomouce. Řekl, že podle jeho dosavadních zjištění cenu za pronájem vyjednalo ministerstvo zdravotnictví a nemocnice to dostala příkazem. Polní nemocnice sloužila jako záloha pro případ přeplnění nemocnic pacienty s covidem-19, nebyla však využita.

„Dostal jsem podklady, podle kterých je skutečně Bulovka z obliga. My jsme jako vláda rozhodli o záložní nemocnici, ale neřekli jsme kde a jak, to realizovalo ministerstvo zdravotnictví. Podle podkladů, které jsem dostal, ministerstvo zdravotnictví určilo cenu, vyjednalo cenu a Bulovka to dostala příkazem, domníval jsem se, že to bylo jinak,“ uvedl premiér.