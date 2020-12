Koronavirus ONLINE: Nová mutace se objevila v další zemi. A 19 500 vakcín míří do Česka

Česmad Bohemia nemá informace o žádné české firmě, jejíž řidiči by ještě zůstávali v kolonách mezi Británií a Francií, řekl ČTK mluvčí sdružení dopravců Martin Felix. Firmy, se kterými je Česmad v kontaktu, mají kamiony už alespoň v Německu. Řidiči kvůli dvoudennímu uzavření průjezdu mezi dvěma státy na začátku tohoto týdne strávili podle mluvčího v koloně i sedm dní, a to ve špatných hygienických podmínkách. Doprava do Británie se do budoucna prodraží, uvedl Felix. Kolony se podle něj budou opakovat.

Francie v noci na pondělí uzavřela hranici. Reagovala tím na novou, výrazně nakažlivější mutaci koronaviru zjištěnou v Británii. V úterý dala Paříž souhlas, aby se hranice otevřely pro lidi s negativním testem na koronavirus, což ale provoz značně zpomalilo. Dopravu provázely komplikace i o víkendu, v noci na dnešek a dnes ráno nejezdily přes průliv trajekty kvůli nepřízni počasí.