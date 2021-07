Koronavirus ONLINE: Nakažený premiér je v nemocnici. A 105 případů za neděli v Česku

Lucemburský premiér Xavier Bettel (48) byl hospitalizován, jedná se o preventivní opatření poté, co se minulý týden nakazil covidem-19. Pozitivní test měl dva dny po návratu ze summitu v Bruselu. Lucemburský tisk s odkazem na premiérův tým uvedl, že se Bettel do nemocnice dostavil v neděli, a pokud lékaři nerozhodnou jinak, měl by zůstat 24 hodin na pozorování, během nichž budou lékaři provádět další „testy a analýzy“.