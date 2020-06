Koronavirus ONLINE: Nákaza ve Vodňanské drůbeži, horníci bez piva a Klaus o zámince Bruselu

Epidemiolog Rastislav Maďar v rozhovoru pro Novinky.cz vysvětluje, proč má na Karvinsku smysl nařízení o otevření hospod až od osmi ráno. „Pokud jde o šestou hodinu ráno a to posunutí na Karvinsku, je to z důvodu, že horníci, kteří kolem 6:00 vyfárají, si chodí hromadně sednout do hospody na pivo. Oni čekat dvě hodiny nebudou, takže se minimalizuje, že se v hospodě virus případně nerozšíří,“ uvedl Maďar.

Karvinsko je momentálně nejhůře postiženým regionem Česka, nákaza se tam rozšířila právě mezi horníky OKD.