Koronavirus ONLINE: Mutace delta si podmanila Česko a na Moravě je ještě něco dalšího

Mutace delta, která se rychle stala převažující variantou koronaviru ve velké části světa, si vybírá tvrdou daň v rozvojových zemích. Míra proočkovanosti je v nich příliš nízká na to, aby se předešlo vlně úmrtí v souvislosti s nárůstem potvrzených případů nemoci covid-19. Zatímco v Evropě a Spojených státech se zvýšené počty infekcí nepromítají tak výrazně do statistik o úmrtích, chudší země v některých případech vstupují do nejhorší fáze pandemie, píše list Financial Times (FT).

„Svět si myslí, že epidemie skončila,“ řekla Fatima Hassanová, zakladatelka jihoafrické iniciativy v oblasti veřejného zdraví a práva Health Justice Initiative (HJI). „My ale stále nemáme dostatek proticovidových vakcín, a to i přesto, že svět si uvědomil, jak ničivá je mutace delta,“ dodala. Varianta delta, která byla poprvé objevena v Indii, v současné době připadá na 95 procent všech sekvenovaných pozitivních vzorků v JAR. V zemi, kde start očkovací kampaně zpomalily výpadky dodávek a v nedávné době i vlna politického násilí, jsou plně naočkovaná pouze tři procenta populace.