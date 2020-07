Koronavirus ONLINE: Lékaři testovali Babišovo okolí. A nákaza u Zemana na Hradě

Opoziční ODS chce odpustit firmám do 50 zaměstnanců sociální odvody do letošního prosince. Poslanci občanských demokratů to navrhli v novele vládního zákona, podle něhož menší firmy nemusí za splnění určitých podmínek hradit státu odvody za červen až srpen. Prodloužením úlevy zavedené kvůli ekonomickým dopadům opatření proti novému koronaviru by státní rozpočet přišel podle odhadu předkladatelů za srpen až prosinec asi o 18 miliard korun.