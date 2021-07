Koronavirus ONLINE: Kšeft s falešnými covid pasy za tři tisíce. A 165 případů za pátek v Česku

Mezi nejstaršími lidmi nad 70 let mají v Česku dokončené očkování téměř tři čtvrtiny lidí v tomto věku, u věkové skupiny nad 65 let jsou to skoro dvě třetiny a u lidí 60 až 64 let 58 procent. Z padesátníků má dokončené očkování zhruba polovina. Ze čtyřicátníků je plně očkována méně než třetina, mezi třicátníky každý desátý a mladých od 16 do 29 let jen sedm procent.

Právě mezi mladými lidmi se podle vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška koronavirus v současné době nejvíc šíří v Praze. Metropole má týdenní počet nových případů přepočtený na 100 000 obyvatel vyšší než 25, což byla úroveň, kdy byla v červnu platná poslední protiepidemická omezení. Druhý Středočeský kraj má incidenci deset, naopak pět krajů nižší než 3. Celostátní průměr byl podle pátečních dat 8,1.

Lidé, kteří nebudou dva týdny po dokončeném očkování, se budou muset nechat kvůli prokázání bezinfekčnosti na koronavirus testovat. Potvrzení o bezinfekčnosti je nyní požadováno například při ubytování v hotelu, návštěvě kadeřníka, fitness centra, bazénu nebo hromadných akcí, jako jsou sportovní utkání, koncerty či divadelní představení. Povinnost prokázat se při případné kontrole mají také návštěvníci restaurací. Ministr Vojtěch v pátek uvedl, že uvažuje o tom, že by testy nově museli kontrolovat přímo provozovatelé.