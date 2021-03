Koronavirus ONLINE: JIP jsou plné tlouštíků, zmínil Dušek. A očkování zabralo u lidí nad 80

Česko ohlásilo za pondělí 13 934 nových případů koronaviru, o 1400 méně než před týdnem. Pod extrémním tlakem jsou nemocnice, je v nich přes 9 tisíc lidí, více než dva tisíce potřebují vysoce intenzivní péči. Očkování se podle ministra Jana Blatného (za ANO) projevilo v úmrtnosti lidí nad 80 let. Do ledna tvořili polovinu všech úmrtí, v současné době méně než 40 procent. Pětina lidí na JIP s covidem-19 je podle dat mladší 60 let, desetina mladší 50 let. Jen 20 procent všech má normální váhu, řekl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.