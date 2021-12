Koronavirus ONLINE: Dva hroši se nakazili covidem. A třetí dávka stále chybí mnoha seniorům

V pátek zdravotníci aplikovali přes 93 500 dávek vakcíny, zhruba o 22 700 víc než před týdnem, z nich bylo asi 72.000 posilujících. Dosud zdravotníci podali od konce loňského prosince bezmála 13,8 milionu dávek, dokončené očkování má v zemi s 10,7 miliony obyvatel okolo 6,4 milionu lidí. Očkovat se mohou zájemci od 12 let, v polovině prosince se otevře registrace i pro děti od pěti do 11 let.