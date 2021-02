Koronavirus ONLINE: Do Česka míří nadějné léky, hlásí Babiš. A peníze pro zavřené skiareály

Karlovarský kraj prodlouží provozní dobu testovacího místa v areálu nemocnice v Chebu. Umožní to spolupráce s armádou, která se bude podílet na zajištění činnosti centra. Otevřené bude nově od pondělí do soboty od 8:00 do 18:00 a v neděli od 8:00 do 12:00. Rozšíření provozu by mělo pomoci zejména pendlerům, řekl dnes hejtman Petr Kulhánek (za STAN).