Koronavirus ONLINE: ČR od 12:00 zastaví lety z Británie. Index „psa“ na 5. stupni a 10 411 úmrtí

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by dnes měla vydat podmínečné povolení pro vakcínu od firem Pfizer a BioNTech. EU bude dnes také jednat o koordinovanější reakci na nový kmen viru poté, co řada evropských zemí v neděli oznámila zákaz letů z Británie.

Experti včetně těch ze Světové zdravotnické organizace (WHO) zatím nemají důkazy, že by zmutovaný virus vyvolával těžší případy nemoci covid-19 nebo že by u něj neúčinkovaly vyvinuté vakcíny.

Očkovací látku od Pfizeru a BioNTech, o níž rozhoduje EMA, schválilo v posledních týdnech pro mimořádné použití několik zemí. Nejdříve se začalo očkovat v Británii, později ve Spojených státech a Kanadě. Dnes se plánuje nechat naočkovat i nově zvolený americký prezident Joe Biden s manželkou Jill, a to za přítomnosti médií.

V zemích EU očkování začne 27. prosince. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve zrychleném řízení posuzuje také vakcínu americké firmy Moderna, posudek k ní by měla vydat 6. ledna. V USA by očkování touto vakcínou mělo začít již dnes.