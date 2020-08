Koronavirus ONLINE: ČR nově zařadí Španělsko mezi rizikové země. Babiš: Řecko bez testů

Jsou to dva měsíce, co Česká republika otevřela své hranice. Mnozí se proto rozhodli vyrazit na dovolenou k moři. Situace je ale v řadě zemí proměnlivá. Aktuálním důkazem je Řecko, kvůli jehož návštěvě se Češi houfně míří testovat na koronavirus. Premiér Andrej Babiš (ANO) nyní přišel s tím, že to není potřeba. Téma Epicentra Blesku s Janem Papežem z Asociace cestovních kanceláří ČR. Sledujte v 15:00.