Koronavirus ONLINE: Číslo R vystřelilo nahoru. A nová mutace viru se přiklížila k ČR

Česká republika zastavila kvůli nové mutaci koronaviru cesty letadlem z Británie v pondělí, od středečního poledne se už ale mohou Češi z britských ostrovů letecky vracet. Před nástupem do letadla ale musejí předložit negativní test na koronavirus. České aerolinie ve středu v podvečer vypravily speciální let z Londýna, stroj přistál ve 22:48 v Praze. Cestující musejí po návratu do karantény a po pěti dnech si mohou nechat udělat další test.