Koronavirus ONLINE: Česko v očkování pokulhává v EU. A černý podzim kvůli indické mutaci?

Španělská fotbalová reprezentace se těsně před začátkem mistrovství Evropy nechala naočkovat proti koronaviru. Podle expertů ale nemá vakcinace na poslední chvíli příliš smysl, protože okamžitou ochranu proti onemocnění covidem-19 nezajistí. Naopak může přinést komplikace v případě nepříznivé reakce.

Španělé se rozhodli proočkovat hráče poté, co se v nominaci objevily dva pozitivní testy na koronavirus. Do karantény nejprve musel kapitán Sergio Busquets, následující nález u Diega Llorenteho další odběry nepotvrdily. Obránce se po čtyřech negativních testech mohl dnes vrátit k týmu, napoprvé tedy byl nejspíš falešně pozitivní. Busquets by se mohl připojit během turnaje po uplynutí desetidenní karantény.

Snaha o ochranu před dalšími komplikacemi v týmu pomocí očkování ale podle expertů přišla pozdě. První dávka nákaze zabránit nedokáže a v reakci na vakcinaci se může u některých hráčů projevit únava a zhoršení výkonu. Očkování chrání až s odstupem po absolvování obou dávek, účinek se tak projeví až po šampionátu. Během něho navíc bude s velkou pravděpodobností potřeba najít vhodný termín pro podání druhé dávky.