Koronavirus ONLINE: Česko otevřelo hranice. Konec omezení v hospodách 22. června?

Průvodci kvůli koronaviru přišli o všechny zakázky do konce června, nové však také nemají. Ani v létě neočekávají velký zájem, předpokládají totiž, že zahraniční turisté budou vyhledávat spíše přírodu než města. Přesto průvodci neplánují zdražovat služby. Uvítali by ale zařazení do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH). ČTK to dnes řekla předsedkyně Sdružení průvodců Jana Mecnerová.