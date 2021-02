Koronavirus ONLINE: Češi vzali kvůli respirátorům lékárny útokem. A pacienti do tělocvičen?

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) okomentoval v pořadu Epicentrum i návštěvu epidemiologa Romana Prymuly na fotbalovém utkání. „Prostě je to špatně. Vůbec nechápu, co jej k tomu vedlo. Jsem rád, že se pan Jaroslav Tvrdík za Slavii omluvil, že vlastně vůbec formát VIP fungoval. Slavie to měla povolené, ale dopad té fotografie je strašlivý,“ hřímal.

„Pokládám jej za dobrého odborníka, ale v tomto sohlasím s premiérem Andrejem Babišem, že mu chybí sociální inteligence,“ dodal Hamáček v pořadu Blesku. A obul se i do Prymulova vyjádření, že ještě neměl dovolenou. „Dovolenou neměl nikdo, všichni máme problém. Chápu, že to všechny štve a všichni by chtěli pryč z tohoto blázince, ale bohužel to nejde. Všichni to musíme vydržet a zejména to musí vydržet ti, co zákony vydávají.“

Dle Hamáčkova soudu jde o lidské selhání, které musí být potrestáno. Zdůraznil ale, že věří, že potrestáno bude. A to i vzhledem k tomu, že to nebylo poprvé, co byl někdo načapán, jak porušuje protiepidemiologická opatření a byla mu následně udělena pokuta.