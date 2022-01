Koronavirus ONLINE: Boj proti povinné vakcíně vede 14 senátorů. A 10 169 nakažených za úterý v ČR

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyvolal tři měsíce před dubnovými prezidentskými volbami rozruch v parlamentu, kde se vláda snaží prosadit zákon měnící zdravotnický pas na očkovací, když prohlásil, že je odhodlaný naštvat neočkované. Šéf Elysejského paláce to řekl v rozhovoru pro deník Le Parisien. Poslanci v posledních dnech projednávají zákon, který neočkovaným zakáže vstup například do restaurací.

„Chci opravdu naštvat neočkované. A tak v tom budeme pokračovat až do konce. To je strategie,“ uvedla francouzská hlava státu. „Nebudu je zavírat do vězení, nebudu je násilím očkovat. A tak je potřeba jim říct: od 15. ledna už nemůžete jít do restaurace, nemůžete jít na skleničku, nemůžete jít na kávu, nemůžete jít do divadla, nemůžete jít do kina,“ prohlásil prezident.