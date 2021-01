Koronavirus ONLINE: Blatný se zbavil náměstka. A hranice 100 milionů nakažených padla

Ošetřovné se během uzavření škol kvůli epidemii koronaviru pravděpodobně nebude započítávat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky. Příjemci přídavků na děti nebo příspěvků na bydlení by tak o ně neměli být připraveny. Změnu má přinést novela, kterou dnes doporučil schválit senátní sociální výbor. Horní komora by o předloze mohla rozhodnout ve středu.