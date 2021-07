Koronavirus ONLINE: Babiš žádal o půjčku 200 tisíc vakcín Maďary. A na Maltu jen očkovaní

Zdravotníci v Jihomoravském kraji ve čtvrtek aplikovali miliontou dávku vakcíny proti onemocnění covid-19. Z tohoto počtu podali 150 000 vakcín praktičtí lékaři. První dávku dostalo 60 procent obyvatel nad 15 let, cíl byl do konce srpna 70 procent, což je 770 000 lidí. V kraji žije 1,2 milionu obyvatel. Tohoto počtu se zřejmě nedosáhne, řekl dnes novinářům hejtman kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Upozornil také na to, že ve skupině lidí starších 65 let je stále zhruba pětina bez očkování.