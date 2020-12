Koronavirus ONLINE: Babiš a Zeman škrtli po kritice z oběda rodiny. A registr odpůrců očkování

Bohoslužby v katedrále svatého Víta na Pražském hradě se na přelomu roku uskuteční kvůli opatřením proti šíření koronaviru 31. prosince v 16:00 a 1. ledna v 10:00. Výjimečně se pro jejich návštěvníky otevře Pražský hrad, jehož areál je jinak uzavřen.

Obě bohoslužby bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Přístup do Hradu bude pouze z Hradčanského náměstí přes čtvrté nádvoří, a to 30 minut před začátkem. Uvedlo to dnes pražské arcibiskupství na svém webu.