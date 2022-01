Koronavirus ONLINE: Až 200 tisíc nakažených v ČR za den? Výrobce testů: Omikron je už půlka případů

Budou to už dva roky, co se začaly objevovat první zprávy o koronaviru šířícím se v čínském městě Wu-chan. Od té doby se koronavirus stal každodenní součástí života snad každého člověka. Jen málokdo si v lednu 2020 uměl představit, jak hrůzná situace je a bude. Pravdu o povaze pandemie se světu snažila ukázat hrstka odvážných Číňanů: lékařů, občanských novinářů či aktivistů, kteří se rozhodli nemlčet. Výpovědi o řádění covidu-19 se jim sice podařilo dostat do světa, sami však skončili buďto ve vězení, nebo beze stopy zmizeli, uvedl deník The Guardian.