Koronavirus ONLINE: Arenberger odmítl podvod a tasil rodinné restituce. 30 020 obětí v Česku

Arenberger zmínil restituce a velkostatkáře v rodině

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) se snaží dál vysvětlovat situaci kolem svých majetkových poměrů. Odmítá, že by se dopustil nějakého podvodu.

"Ano, většinu pozemků jsme jako rodina dostali zpět v restitucích. Tehdy jsem nevěděl, že to bude pro někoho zase problém," uvedl v neděli po poledni na twitteru. A přidal i video, v němž říká: "Můj pradědeček a dedeček byli velkostatkáři, za komunistů jim to znárodnili. Maminka byla kvůli tomu půl roku ve vyšetřovací vazbě. Teď se nám to povedlo zase zpátky zrestituovat. Po rodičím jsem to zdědil, něco jsem dokoupil, no a jsem zase špatnej," postěžoval si.