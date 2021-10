Koronavirus ONLINE: 804 nových případů v ČR. A ministr zdravotnictví s ochrankou kvůli odpůrcům

Prodej nových automobilů v Británii v září meziročně klesl o 34 procent na 215.312. Dnes to uvedl britský svaz výrobců a prodejců aut SMMT, podle něhož automobilový průmysl dál trpí globálním nedostatkem čipů. Jde o nejslabší září za posledních 23 let. Už loni se přitom trh dostal pod tlak kvůli opatřením na omezení koronaviru. Ve srovnání s průměrem za uplynulých deset let byl prodej v letošním září o 45 procent slabší.