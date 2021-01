Koronavirus ONLINE: 6330 hospitalizovaných v ČR. Rozvolnění bude až kolem 2000, varoval Babiš

Jedním z prvních naočkovaných seniorů byl v pondělí ve FN u svaté Anny i Jan Hrdý (91) z Brna. Do systému ho v pátek zaregistroval jeho syn. „Ale to byl nějaký zázrak, že nám to vyšlo. Bohužel o rok mladší maminka měla smůlu, musíme to zkoušet znovu,“ řekl Blesk.cz Jan Hrdý mladší.

Jeho otec, dříve profesionální řidič, neměl s aplikací vakcíny problém. „Trochu to štíplo, to je všechno. Děkuji a při druhé dávce na shledanou,“ rozloučil se s lékařem a sestrou.