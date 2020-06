Koronavirus ONLINE: 325 mrtvých v ČR. A obří pohřeb obětí covid-19 ve slavné katedrále

Opozice ve Sněmovně neprosadila požadavek vůči vládě, aby zajistila do konce srpna dostatečný počet ochranných pomůcek pro případ druhé vlny epidemie koronaviru. Navrhovali to Piráti spolu s ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, vláda měla pomůcky zajistit prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv. Poslanci neúspěšně také žádali o to, aby do nákupů byly více zapojeny české firmy.

Pirát Ivan Bartoš návrhy zdůvodnil tím, že vláda během epidemie utratila za nákup pomůcek různé kvality i ceny zejména z Číny zhruba deset miliard korun. „Nikdo mi nevysvětlil, proč ministerstva nakupovala respirátory za 50 korun, ale i za 860 korun," uvedl Bartoš. Poslanec ANO Josef Hájek se pozastavil nad tím, že „svazáci" chtějí poučovat, za kolik se mají pomůcky nakupovat.