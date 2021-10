Koronavirus ONLINE: 3246 nakažených za den v Česku, Vojtěch chce roušky i při výuce

Pěkné středeční ráno, vítejte zpět u online zpravodajství o šíření a boji s koronavirem v Česku i ve světě.

V pátek to bude akorát rok, co vláda Andreje Babiše (ANO) omezila Čechům pohyb a zavřela část obchodů. Nouzový stav tehdy platil už od 5. října - a vydržel nakonec až do 11. března, tedy celkem 254 dní. Opětovné vyhlášení nouzového stavu doprovázela od podzimu znovu řada opatření jako uzavírání škol, zákaz hromadných akcí, omezení pohybu a kontaktu s lidmi, uzavření většiny prodejen a služeb, povinné roušky.

Maloobchodní prodejny kromě obchodů se základním sortimentem, třeba potravinami či léky, a dalším vybraným zbožím musely znovu zavřít od 22. října. Výjimku dostaly prodejny pohonných hmot, krmiv a potřeb pro zvířata, brýlí nebo novin a časopisů. Od 14. října se omezilo shromažďování venku i uvnitř na nejvýše šest osob a o týden později vláda nařídila omezení pohybu a kontaktu s lidmi s výjimkou cest do práce či na nákupy.

Povolené byly cesty do přírody nebo pobyt na chatách a chalupách. Platil také téměř úplný zákaz vycházení mezi 23:00 a 04:59. Od 28. října začal platit zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 05:00. Výjimkou byly mimo jiné cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště.