Koronavirus ONLINE: 19 999 mrtvých v ČR. A Hamáček chtěl držet Čechy do kilometru od domova

Pokud by opozice nepodpořila prodloužení nouzového stavu, považoval by to premiér Andrej Babiš (ANO) za nelogické. „Myslím, že teď není čas na nějaké boje ohledně vysvětlování zákonů. Vyhlásili jsme nouzový stav na základě požadavku hejtmanů, jinak by to museli realizovat sami. S opozicí jsme našli řeč na pandemický zákon, ale nemá logiku, aby nás opozice nepodpořila, když nouzový stav byl vyhlášen na základě požadavku hejtmanů,“ uvedl premiér v pátek ráno na tiskové konferenci v Thomayerově nemocnici.

Tam ve čtvrtek doputoval americký lék bamlavinimab určený pro boj s koronavirem. „Jsem rád, že první dodávka dorazila a byla včera aplikována. Pracujeme i na dalších lécích, které by sem mohly být dovážené a aplikované,“ uvedl. Lék stojí 25 tisíc, hradit ho má pojišťovna. „Není možné vyčíslit cenu lidského života. Na těchto látkách, které jsou aplikované i ve světě, by se nemělo šetřit,“ nechal se slyšet Babiš. „Situace je nyní od počátku pandemie nejhorší. Takové počty lidí na JIP jsme dosud neměli. Situace je kritická, musíme se chovat stejně opatrně jako loni v březnu,“ dodal.