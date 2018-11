Hovor z dovolené do pěti korun, SMS za 1,5 koruny: Europoslanci zastropovali „roaming“

Evropský parlament odhlasoval zastropování telefonních přeshraničních hovorů na 0,19 € a cenu sms na 0,06 €. V přepočtu tak Čechy vyjde telefonování z dovolené při kurzu 26 Kč za euro maximálně na 5 korun a smska na korunu padesát. Nová pravidla by měla platit od poloviny května 2019. Všechny země EU budou muset také povinně zavést nouzový systém, který by měl občany varovat například při přírodních katastrofách.

Od 15. května 2019 by měl začít platit cenový strop pro přeshraniční hovory v rámci EU. Na novinkách už se europarlament dohodl s členskými zeměmi, a tak jejich zavedení už nestojí nic v cestě. Občané Sedmadvacítky, Británie odchází v Unie v březnu, se tak mohou těšit na hovory za 19 centů a smsky za 6 centů. Ceny v Česku se budou pohybovat pod pěti korunami za minutu a korunu padesát za sms zprávu (při kurzu 26 Kč/€).

„Je to velký krok pro všechny Evropany, úspěch, pod nímž je podepsána Česká republika. To mne velmi těší. Jednání, který k tomu vedla, byla náročná, trvala více než rok. Tlak a lobby operátorů byl přitom cítit na každém kroku, jsem tedy ráda, že se mi nakonec podařilo dosáhnout úspěchu,“ říká autorka návrhu Dita Charanzová (za ANO), která připomněla, že v některých případech dnes účtují operátoři za volání po EU i 30 Kč za minutu.

Telekomunikační balíček - nudná technická legislativa nebo konkrétní výhody pro spotřebitele? Přesvědčte se sami: Video ⤵ pic.twitter.com/KLQ8Eq0wwz — Evropský parlament (@Europarl_CS) 14. listopadu 2018

Materiál umožňuje operátorům i nadále nabízet různé marketingové balíčky pro volání doma i do zahraničí. „Zákazník ale bude mít možnost přejít na stanovený zastropovaný tarif, pokud to pro něj bude výhodnější, a to bez jakéhokoli poplatku,“ doplnila europoslankyně.

Telekomunikační pravidla zahrnují také lepší ochranu lidí, kteří mají smartphony a využívají služby jako je Skype či oblíbený Whatsapp. Europoslanci také tlačí na rychlejší přechod na 5G, síť, která umožní ještě rychlejší mobilní internet.

Unie se také zavázala zavést ve všech zemích systém nouzového varování občanů v případě povodní, hurikánů, lavin apod. Prostřednictvím linky 112 by měly státy v případech mimořádných událostí v určité oblasti všechny občany upozornit na hrozící nebezpečí.

„Ať už se jedná o záplavy, požáry či třeba teroristický útok, lidé, kteří se budou nacházet v dotčené oblasti, dostanou zprávu na svůj mobilní telefon. Jde o systém, který v některých částech EU už velmi dobře funguje, jinde – jako třeba při teroristických útocích v Bruselu, závažně selhal. V době technologií 21. století by toto měla být standardní služba občanům, jsem pro to ráda, že byl můj návrh nakonec přijat,“ říká česká europoslankyně Charanzová (za ANO).