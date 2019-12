Tvrzení, že „Češi pijí první ligu“ už málokoho překvapí, stejně tak i to, že patříme mezi země s největší spotřebou lihu na světě. Už ale přestává být raritou, že se lékaři setkávají na odvykačkách s dětmi nebo mladými do 18 let. Podle průzkumu Národní linky pro odvykání, na kterou se dovoláte na čísle 800 350 000, alespoň jednou týdně pije alkohol 12 % šestnáctiletých. Podle adiktologa Michala Miovského se děti v drtivé většině poprvé setkávají s alkoholem či s opilostí na rodinných oslavách.