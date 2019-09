Nenávistný komentář, který posílal děti z teplické základní školy do plynu, skončil před soudem. A i přes zprošťující rozsudek se bude opět projednávat. Podobných nenávistných zmínek a poloprav se na sociálních sítích vyskytuje spousta. Iniciativa označená „hashtagem“ #JsmeTu se snaží do těchto diskusí vnést slušnost a uvést některé dezinformace na pravou míru, říká její koordinátorka Markéta Jourová, jak uvedla v pořadu Epicentrum.

Iniciativa, která bojuje proti nenávistným, rasistickým a dezinformačním komentářům na sociálních sítích, má svoje kořeny ve Švédsku. Tam vznikla v roce 2016 a v současné době má 75 tisíc členů. Poté se přidalo Německo, které má 45 tisíc. A také sousední Slovensko, kde je šest tisíc dobrovolníků. V Česke republice funguje iniciativa od letošního dubna a v současné době se na diskusích pohybuje 2900 členů, kteří se označují hashtagem #JsmeTu.

„Iniciativa #JsmeTu je sdružení dobrovolníků, kterým vadí agrese, manipulace a nenávist a šíření polopravd na sociálních diskuzích a věří, že slušná diskuze patří i do online prostoru,“ vysvětluje koordinátorka Markéta Jourová.

Jourová i její kolegové se diskusím věnují ve volném čase, a jak přiznala, někdy jí snaha vnést do diskuzí slušnost a fakta zabere celý večer. Iniciativa navíc není nikým financovaná.

Diskuze o migraci a homosexuálních sňatcích

Nejčastěji členové iniciativy vstupují do diskuzí u migračních témat, projevy nenávisti se hromadí u článků týkajících se homosexuálních sňatků a velmi často také v komentářích o klimatických změnách.

Těžko ale najdete hashtag, který znamená, že pisatel má zájem o slušnou diskuzi, na profilech politiků nebo politických stran.

„Jsme zásadně apolitičtí. Nechceme se přiklánět k žádné straně. Ale vstupujeme do diskuse pod články mainstremových médií, kde lidé například hovoří o tom, že by konkrétního politika podřezali,“ vysvětluje Jourová.

Nenávist ze sociálních sítí v reálném životě?

Podle Jourové má facebook velkou moc a vliv na veřejné mínění. „Pokud si někde budeme pořád číst, že určitá skupina lidí by se měla vraždit, budete si myslet, že to je většinový názor a že je to vlastně normální,“ varuje Jourová.

Navíc podle ní lidé mají tendence vyhledávat ty, kteří mají stejné názory a tím vznikají různé extremistické skupiny.

„Hranice je velmi tenká a nenávist z facebooku může zasáhnout i do reality. Příkladem je případ českého seniora, který pokácel stromy na železniční trať. Ten se radikalizoval právě v jedné skupině na sociální sítí,“ připojila Jourová.

Jourová: Nenávistné komentáře by se měly trestat častěji

Ústecký krajský soud nedávno zrušil zprošťující verdikt v případu nenávistných komentářů pod fotografií teplických prvňáků. Ten se tak vrací k soudu. Autor komentáře posílal děti do plynu.

„Podobné komentáře by se měly trestat častěji, protože porušují zákon,“ souhlasí Jourová s tím, že Češi nepíšou více negativních komentářů, než lidé jinde v Evropě.

