„První informace o tom, že se s rostoucími koncentracemi skleníkových plynů bude měnit klima, tu byly v sedmdesátých osmdesátých letech. Problém nezpopularizovala švédská školačka, ale celé její PR,“ vysvětlil Huth. Dodal, že způsob její prezentace na jednu stranu vzbuzuje zájem mnoha lidí, na druhou ale odrazuje velkou část těch, kterým podobně kontroverzní komunikace nesedí.

„Není možné po lidech chtít, aby přestali jezdit auty. Gretina cesta to potvrzuje," říká odborník na klima

„Její cesta ukazuje na to, že za ty běžné činnosti, které produkují oxid uhličitý, nemáme žádnou náhradu,“ pokračoval expert, aby dodal: „Problém těchto radikálních řešení je v tom, že nejsou domyšlené důsledky toho, co se stane, když by si lidstvo řeklo, tak teď se staneme uhlíkově neutrální. Přestaneme topit, svítit, na to společnost není připravená.“

Jako příklad Huth přidává stavebnictví, které se výrazně podílí na produkci oxidu uhličitého: „To by se pak dal říct, že přestaneme vyrábět cement. Státy místo toho, aby si samy sobě podřezávaly ekonomicky větev radikálním omezováním produkce uhlíku, by měly investovat do výzkumu cíleného na to, jak ho z atmosféry odnímat a ukládat, aby to bylo efektivní a trvalé."

Podle Hutha se samozřejmě musí vzít ohled na klima, ekosféru i biosféru. Stejně tak se ale musí brát ohled na návyky lidí: „Jsme v 21. století. Není možné chtít po lidech, aby najednou přestali jezdit auty."