Tato alternativa k pozemnímu DVB-T2 vysílání se hodí pro ty z vás, kteříJen si k tomu musíte pořídit několik zařízení.

Prvním z nich je satelitní anténa (parabola), přes kterou budete přijímat televizní signál pomocí umělých družic na oběžné dráze. Satelitní signál z paraboly převede do vašeho televizoru digitální set-top box se satelitním tunerem, do kterého zapojíte kabel z paraboly.

Tento set-top box by v sobě měl mít zabudovaný i dekodér a čtečku dekódovacích karet, abyste mohli přijímat i placené stanice K televizoru ho připojíte kabelem SCART nebo HDMI a samozřejmě je také nutné zapojit ho do elektrické sítě. Některé novější televizory umí připojit kabel od paraboly napřímo bez set-top boxu, dekódovací karta se pak také vkládá přímo do televizoru.

Odpadá tak jedna krabička, kterou byste jinak museli mít v zásuvce, a také namísto několika ovladačů vám bude na všechno stačit pouze jeden jediný. Instalaci satelitní antény a propojení celého systému je určitě lepší svěřit profesionální firmě. Často i sami poskytovatelé satelitních programů nabízejí své techniky, kteří si umí poradit s každou situací.