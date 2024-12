Poslední letošní soutěž s Mountfieldem v plném proudu: Takové jsou Vánoce s vašimi mazlíčky

Soutěž určena pro majitele psů a koček, přišly ale i hezké snímky papouška a koně. Už teď je jasné, že vybrat tři nejlepší nebude vůbec snadné. „Většina jich je velmi povedených. Je vidět, že zvířata jsou našimi parťáky, že s nimi sdílíme vše, tedy i radost z Vánoc,“ řekla reportérka Jana Ulrichová. „Při své práci většinou tak šťastná zvířata nevidíme, o to víc nás pohled na soutěžní fotky těší,“ dodala její kolegyně Kateřina Lang.

Renata Kohlweis Vondráček - Pes a kočka, tady spis fenka a kocour - Bella a Frodo dva nerozluční kamarádi, kteří bez sebe nedají ani ránu. | čtenáři

Ještě je čas

Ti, kdo by se chtěli i do soutěže ještě zapojit, mají čas do 1. ledna ve 23:59 hodin, kdy soutěž ukončíme. Pravidla jsou jednoduchá. „Jděte na facebook Blesk tlapek a vybranou fotku vložte do komentáře pod příspěvek o soutěži.,“ řekla Kateřina Lang s tím, že kdo chce, může přidat i krátký popisek.

Balíčky dobrot

Autoři tří nejlepších snímků, které vyberou reportérky Blesk tlapek, získají pro své domácí mazlíčky balíčky v hodnotě 1500 korun od Mountfieldu. „Obsahuje mix pamlsků, kapsiček, konzerv a granulí,“ řekla tisková mluvčí společnosti Mountfield Kateřina Böhmová.