Vánoční soutěž Blesk tlapek a Mountfieldu startuje. Foťte své mazlíčky a vyhrajte skvělé ceny

Tradiční fotosoutěž, která baví fanoušky Blesk tlapek už šest let, začíná. Těšíme se na vánočně a zimně laděné fotky vašich psů a koček. Pro autory třech nejlepších budou připraveny balíčky plné dobrot v hodnotě 1500 korun od Mountfield.

Pokud se chcete zapojit, sledujte facebookovou stránku Blesk tlapek, kde soutěž 20. prosince odstartujeme. Očekáváme fotky psů a koček u vánočního cukroví, s dárky nebo u stromečku. „Foťte i pokud jezdíte společně za sněhem, dovádíte na něm, stavíte sněhuláky a o své snímky s námi i s naši čtenáři podělte,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Kateřina Lang.

Snímek 19měsíční fenky flat coated retrívra jménem Cassiopeia, po domácku Kasičky, dovádějící se svou paničkou na sněhu pobavil. | čtenáři

Foto do komentářů

Pravidla jsou jednoduchá. Fotku, se kterou se budete chtít do soutěže zapojit, vložíte do komentářů pod příspěvek o soutěži zveřejněný na facebooku Blesk tlapek. Měla by být ostrá a v dobré kvalitě. Nápadům se meze nekladou. „Vánoční snímky milujeme, bývají vždy hezké, vtipné, nápadité. Vybrat nejlepší je vždy velmi těžké,“ doplnila redaktorka Jana Ulrichová.

Balíčky pro vítěze

Vítěze určí reportérky Blesk tlapek. Autoři vybraných snímků se mohou těšit na balíček pro svého zvířecího kamaráda v hodnotě 1500 korun. „Obsahuje mix pamlsků, kapsiček, konzerv a granulí v hodnotě 1500 korun,“ řekla tisková mluvčí společnosti Mountfield Kateřina Böhmová.

Výmarská ohařka Bailey bodovala v jednom z uplynulých ročníků | čtenáři

Konec 1. ledna

Soutěž ukončíme 1. ledna ve 23:59 hodin. Výherce poté oslovíme a kontakt na ně předáme zástupcům Mounfield. Výhry v podobě balíčků si pak autoři vybraných snímků vyzvednou sami v prodejně Mountfield, kterou mají nejblíže svému domovu. Pokud potřebujete inspiraci, podívajete se do galerie, jsou tam snímky loňských vítězů i další, které se nám libily v uplynulých ročníčích.