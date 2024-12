Osm let střežil Diego areál firmy. Když zestárl, stal se nepotřebným, elánu má ale pořád dost

Mohutný kříženec Diego (asi 9), kterého má nyní v péči spolek Pes nejvěrnější přítel, je živel. Vším, co dělá, se snaží člověku dokázat, že ještě nepatří do psího důchodu, a že si nezaslouží dožít v kotci.

Diego zažil to, co mnoho psů strážících různé objekty. Když zestárl a dosloužil, musel pryč. Nikdo se nad ním nesmiloval, nikdo ho nevzal domů. Skončil proto v útulku, odkud ho pod svá křídla převzal spolek Pes nejvěrnější přítel.

Diego je krásný, mohutný kříženec. | Jana Ulrichová

Dohání výchovu

Na svůj věk Diego vůbec nevypadá. Má spoustu elánu, je stále v pohybu, má i chytrou hlavu. Chybí mu jen výchova a poslušnost, to teď ale všechno dohání v Psí škole ve Studené Loučce na Šumpersku. Podle tamní dobrovolnice Evy Hejmalové je to milý, velmi mazlivý pes, který bude ještě někomu skvělým parťákem. „Je kamarádský, je to neskutečný mazel, vděčný za pamlsek, za pohlazení, za kontakt s člověkem,“ řekla.

Diego je velký mazel. | Jana Ulrichová

Síla a důraz

Najít vhodného člověka pro Diega přesto není snadné. Je to silný, zhruba 40 kilogramový pes, potřebuje proto zdatného pána, který ho zvládne fyzicky a udrží jeho temperament na uzdě. „Je opravdu potřeba síla a také důraznost,“ řekla Eva. Dodala, že je také potřeba pokračovat v jeho výchově, protože v minulosti se mu zjevně nikdo moc nevěnoval a nic ho neučil.

K jiným psům ne

Pro Diega by byl ideální rodinný dům se zahradou s přístupem dovnitř. Zástupci spolku nechtějí, aby byl hlídačem zahrady, toho už si užil dost, chtějí, aby poznal pravý domov a stal se právoplatným členem domácnosti. Měl by v ní být ale spíše zvířecím jedináčkem, protože snese jen větší fenky, ostatní psy nemusí, nemá rád jejich blízkost. O to víc ale chce blízkost člověka, který mu dopřeje pořádné procházky a dostatek pohybu.

Elánu má Diego ještě na rozdávání. | Jana Ulrichová

Čeká už dlouho

Diego je připraven odejít do nového domova, čeká na něj už více než rok. Je očkovaný, čipovaný, zdravý. Záejmci, kteří by se ho chtěli ujmout a věnovat se mu, mohou volat na číslo 606 175 317.