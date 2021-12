Soutěž o nejhezčí snímek s vánoční nebo zimní tématikou vyhlašují Blesk tlapky už třetím rokem. Ceny do ní letos darovala Super zoo. Autoři tří vítězných snímků se tak mohou těšit na poukazy v hodnotě 4000, 3000 a 2000 korun. Dvěma poukazy po 500 korunách oceníme i nejvtipnější snímek a snímek s nejzajímavějším příběhem.

Výmarská ohařka Bailey, 6 let | čtenáři

Koza i kajman

Těšíme se na fotky všech domácích mazlíčků, nejen psů a koček. V uplynulých dvou ročnících soutěž oživily například vtipné snímky andělské kozy, morčat, králíka na sáních či chameleona a kajmana u vánočních stromků. Uvítáme i fotky z dovádění ve sněhu, z nichž je patrné, jak si to naši čtyřnozí kamarádi venku užívají.

Ricinka 9 let, Elinka 7 let, záchraněná spolkem Fordogs z množírny Davídek, 10 let, kterému autorka snímku zajišťovala dočasnou péči pro spolek Psí senioři v nouzi a nakonec u ní zůstal natrvalo | čtenáři

Jednoduchá pravidla

Pokud se chcete do soutěže také zapojit, máte ještě dost času. Pravidla jsou jednoduchá, vyberte podle vlastního uvážení tu nejpovedenější fotku, pozor, pouze jednu, a pošlete ji na e-mailovou adresu tlapky@cncenter.cz. Do předmětu zprávy napište heslo Vánoční soutěž. Připojte stručný popisek, kde by mělo být minimálně jméno zvířete, rasa a jeho věk, nezapomeňte připojit kontakt na vás.

Nákup v Super zoo

Všechny fotky, které splňují podmínky soutěže, průběžně zveřejňujeme na facebooku, výběr z nich i na instagramu. Vítězné fotky, jejichž autoři získají vouchery od Super zoo na nákup v některé z jejich 140 prodejen nebo na e-shopu, vybere tým Blesk tlapek.

Kočičí madam Bubetka, je jí pět let, je to zasloužilá maminka 10 kočičích díťátek. Velice ráda pomáhá s úpravami domácích dekorací, ale je i výborná myšilovkyně | čtenáři

Pište jen na e-mail

Neposílejte fotky prostřednictvím sociálních sítí, pište pouze na uvedený e-mail, protože snímky potřebujeme soustředit na jednom místě tak, abychom na nikoho nezapomněli. Stejné je to i s vkládáním fotek do komentářů. Je to sice možné, ale ani tyto snímky nebudou do soutěže zařazeny.