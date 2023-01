Primátor Ostravy Macura (ANO): Babiš nemůže být náš prezident!

Babiš v nedělním prezidentském duelu v České televizi odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska či pobaltských států do těchto zemí například vojáky.

„Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,“ prohlásil. Dodal, že chce mír, a ne válku a že by „v žádném případě neposílal naše děti a děti našich žen do války“. Až později na sociálních sítích své výroky korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země „pochopitelně dodržel“.

Ostrý vzkaz ministrů Pobaltí: My bychom po boku Česka stáli! Babišovi připomněli i rok 1968

Porušení smlouvy NATO

Podle článku 5 Severoatlantické smlouvy, bude ozbrojený útok proti členské zemi v Evropě nebo Severní Americe považován za útok proti všem členům aliance. „Právě ve společném postupu tkví ochranná síla NATO a jeden prezident, natožpak populistický kandidát, nemá možnost tak podstatně a důležité dohody měnit,“ napsal na Twitteru místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Stanoviska dalších členů vlády jsou totožná a ne jen jejich. Babišova slova navíc vyvolaly ostrou reakci politiků Polska i z pobaltských států.

Macura i Vondrák ho nechtějí

Vůči Babišovi se ostře vyjádřil i ostravský primátor z ANO. „Politika, nemá-li nás zavést do pekla, nesmí být vedena bez skrupulí, stylem ‚účel světí prostředky‘. A to ani v předvolební kampani. Andrej Babiš nemůže být náš prezident,“ napsal na Twitteru Macura.

„Pokud se ukáže, že včerejší vystoupení AB reprezentuje oficiální nebo většinový názor v hnutí, pak ano, červená linie byla v mém případě překročena,“ dodal primátor Macura.

Macura stejně jako hejtman moravskoslezského kraje a vlivný člen ANO Ivo Vondrák už před prvním kolem oznámil, že nebude Babiše volit.

Vondrák dokonce pro server idnes.cz nevyvrátil možnost vzniku frakce uvnitř hnutí. „ANO se hodně odklonilo od původního záměru vtáhnout do politiky osobnosti a dělat politiku pro všechny. A k tomuto bych se chtěl vrátit. Pokud v tomto v budoucnu nezískám podporu, pak bude čas odejít. Frakce je možná cesta, jak věci napravit,“ uvedl.

Prý nedorozumění

Místopředseda sněmovního branného výboru za ANO Pavel Růžička označil Babišova slova v televizní debatě za nedorozumění. Diskuse jsou podle něj vypjaté a vystupujícímu se podle něho ne vždy podaří na otázku odpovědět dobře. „Myslím, že náš pan předseda a kandidát na prezidenta otázku nepochopil dobře. On je s tím srozuměný, na Twitteru se omluvil. Nepřikládám tomu žádný význam,“ uvedl Růžička.