1. Úraz v dětství

Řetězec smutných událostí, který mistra provázel většinu života, začal už v jeho dětství. Ve velmi útlém věku vypadl z kolébky tak nešťastně, že se poranil o ševcovský knejp. Ostrý nožík mu poškodil oko, takže na ně už nikdy neviděl.

Říká se, že přišel o prostorové vidění a právě to ovlivnilo jeho kresby. „Není to tak úplně pravda, zkuste si zakrýt oko a zjistíte, že to prostorové vidění se až tak nezmění. Navíc, pokud se podíváte na první kresby Josefa Lady, tak jistíte, že to je vlastně secese. On se k svému stylu propracoval,“ říká nám Blanka Šubertová, průvodkyně v hrusickém památníku.

Josef Lada je ve svém životopise Kronika mého života velmi otevřený, ale zmínku o úrazu tam nenajdete. „Nerad o tom mluvil, ty podrobnosti zveřejnila až dcera Alena v knížce Můj táta Josef Lada,“ prozrazuje nám průvodkyně. Na fotografiích je Lada často fotografovaný z té zdravé strany. Ale u čelních záběrů si poranění oka můžete povšimnout.