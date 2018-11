Vánoční trhy kraj po kraji: Podívejte se na přehled adventních akcí v Česku

1. Karlovarský kraj: Největší trhy má Cheb

Větší města v Karlovarském kraji připravila na prosinec adventní trhy s doprovodným programem. V menších městech jde většinou o jednodenní akce. Většina z nich má už tradici, a změny jsou tak jen malé.

Největší vánoční trhy má už několik let Cheb. Dává na ně okolo pěti milionů korun. Letos by vánoční trhy mělo doplnit nové osvětlení, a to v dolní části náměstí, kde dosud chybělo. Město také opraví poškozené dřevěné stánky. Na základě připomínek obyvatel se letos prodlouží doba, po kterou bude fungovat umělé kluziště na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Zatímco samotné trhy skončí 26. prosince, kluziště a občerstvení u něj budou v provozu až do Nového roku.





V Karlových Varech začnou letošní vánoční trhy 2. prosince rozsvícením vánočního stromu. Od loňska se odehrávají ve Smetanových sadech vedle třídy T. G. Masaryka. S ohledem na ruskou klientelu v lázních, která slaví Vánoce později, zde neskončí o Vánocích, ale trvají až do 6. ledna.