S pletením a háčkováním začala Kristýna, když byla ještě malá holčička. „Sledovala jsem babičku, jak to dělá. Chtěla jsem oblečky na panenky, tak jsem je zkusila vyrobit a od té doby jsem si je háčkovala už sama,“ svěřila se Kristýna.
Jenže místo ponožek, čepic, šál a svetrů se rozhodla vytvořit něco většího. A to pořádně! Jako první a jediná v Česku uháčkovala největší model hradu u nás –Kašperk na Šumavě, kde navíc už tři roky dělá průvodkyni.
„Vyráběla jsem ho přes zimu. Snažila jsem se, abych dělala každý den alespoň hodinu. Ale třeba o víkendech jsem háčkovala i od rána do večera. Spotřebovala jsem na něj 6,4 km příze, což odpovídá 31 klubíčkům,“ uvedla Kristýna.
Součást expozice
Za 133 dní bylo hotovo. Svůj model hradu, který má na délku 2 m, šířku 25 cm a vysoký je 60 cm, přivezla na Kašperk a všem posměváčkům vytřela zrak. Všichni kulili oči.
„Třeba kastelán přestal úplně mluvit, když hrad viděl. Říkali mi, že si mysleli, že model bude mnohem menší,“ usmála se Kristýna. Kastelán hradu Václav Kůs je na svou průvodkyni pořádně pyšný. „Je obdivuhodné, co udělala. Její model je teď součástí expozice a návštěvníci si ho mohou prohlédnout,“ podotkl Kůs.
Jak se hrad dělal
Kristýna nejdříve uháčkovala kopec, na kterém hrad stojí. „Vycpala jsem ho obvazovou vatou. Postupně jsem pak jela dál od spodu nádvoří, přes západní baštu, až po hradby. Aby stěny držely, vycpala jsem je vatou a zpevnila kartónem. Ten je také ve věžích. Vždy jsem udělala každou budovu zvlášť. Pak jsem je přišívala na již připravený kopec,“ popsala postup prací Kristýna.
Další model českého hradu či zámku Kristýna zatím neplánuje. „Myslela jsem, že bych uháčkovala třeba nějakou známou pražskou památku, když jsem z Prahy, ale pak jsem to zavrhla. Chtěla bych nechat jen hrad Kašperk. Má srdíčko je na Kašperku a zatím nemám v plánu takový unikát dělat ještě jinému hradu či místu u nás,“ usmála se Kristýna.
Největší v Česku
Kristýnin hrad je největší v Česku. „Nikdo jiný nic takového zatím neudělal a bude zapsaný do České knihy rekordů jako největší háčkovaný model historické budovy v Česku,“ potvrdil Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den.
„Pamatuji si časy, kdy holky na střední škole pod lavicí tajně při vyučování pletly. Doba se změnila a dnes to skoro nikdo neumí. Když se objeví někdo, kdo háčkuje, a ještě vytvoří něco s přívlastkem „nej“, je to parádní,“ dodal Marek.
Hrad Kašperk se rozkládá v šumavském podhůří na Klatovsku už 665 let. Zajímavostí je, že přestože se budoval jako královský, král v něm nikdy nebydlel, dokonce tu nemá ani svou komnatu. Sloužil výhradně jako strážní hrad. Natáčel se tu první díl pohádky Anděl Páně. Je to kulturní památka.