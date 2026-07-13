Žije v centru Chodska a dlouhé roky fotí zdejší jedinečné kroje, které mu učarovaly. Když projevil přání mít košili inspirovanou právě jimi, začali se dít věci. „Manželka sehnala látku a nechala mi ji ušít. Splnila i mé přání, chtěl jsem červenou, tu mám rád,“ vzpomínal Zdeněk.
Lidé se ho ptali, odkud ji má, že by takovou také chtěli. „Zhruba do roka jsme tak založili Chodmode,“ svěřil se Zdeněk.
Tradiční i vlastní vzory
Kde ale získat ty správné látky? Volba padla na bavlněný satén. „Nejdříve jsme vybírali z látek, z kterých se šíjí přímo chodské kroje. Teď už navrhujeme, hlavně manželka Vendula (54), vzory vlastní a firma nám je podle nich přesně vyrobí,“ vysvětil Zdeněk.
Sám má pod palcem pánské košile a vše řídí. Hlavní návrhářkou je ale paní domu. Ta má na starosti dámské oblečení. Tři dcery a syn se ujali role modelů.
Dámské oblečení a doplňky zhotovují místní švadleny. „Svému řemeslu se věnují léta a vše perfektně umí. Zkoušeli jsme oslovit i švadleny, které šijí klasické chodské kroje, ale samy mají dost práce. Na košile máme osvědčenou firmu,“ řekl Zdeněk.
Oděvy vznikají jen v malých sériích. „Těžko se stane, že by se třeba dva potkali ve stejné košili,“ dodal Zdeněk.
Zaujaly i celebrity
Pestrobarevní košile nosí i české celebrity. V šatníku ji má třeba zpěvák David Kraus, režisér Vlastimil Urban, bubeník Pavel Plánka či skladatel a výtvarník Vladimír Franz a Michael Rittstein. Móda s duší Chodska si našla cestu i do sousedního Německa a také u protinožcům.
„U mužů z Bavorska frčí naše košile a šaty si nedávno objednala i žena z Austrálie,“ prozradil Zdeněk.
Na konci léta by chtěl Zdeněk Zrůst uspořádat v zatopeném lomu s jedinečnou podvodní pozorovatelnou ve Starém Klíčově módní přehlídku. „Předvádět budou dcery, syn. Jen vlastními silami bychom to nezvládli, tak přizveme manekýnky a manekýni. Já se tam také projdu a zavzpomínám na mladá léta,“ řekl s úsměvem Zdeněk.
Model u Versaceho
Jako mladík předváděl v „devadesátkách“ Zdeněk oblečení na módních molech a působil jako model pro Versaceho. V roce 1995 vyhrál soutěž a stal se nejkrásnějším mužem Česka.
„Letěl jsem pak na světové finále do Singapuru. Za první místo bylo 100 tisíc dolarů. Bylo mi řečeno, když se s jedním z vysoce postavených mužů kolem soutěže vyspím, vyhraju. Odmítl jsem a tím pro mě soutěž skončila. Ještě chvíli jsem se pak věnoval modelingu a brzy jsem toho nechal,“ řekl Zdeněk.
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