Noc jako každá jiná, v bytě v obci Hradec u Stoda na jihu Plzeňska spala tříčlenná rodina. Pod rouškou tmy se do neuzamčeného bytu kolem půl třetí vkradl nezvaný návštěvník.
Jak noční můra se tyčil nad postelí dívky (19), kterou jeho přítomnost vzbudila. Hrozně se vyděsila. „Začala křičet a muž utekl,“ řekla policejní mluvčí Eva Červenková.
Zoufalý křik vzbudil rodiče, kteří se jí vydali na pomoc. To už byl ale neznámý vetřelec na útěku. „Zavřel vchodové dveře a ještě je uzamkl,“ popsala Červenková.
Rozjelo se pátrání a rychle přineslo první výsledek. Muže venku na ulici totiž zachytila bezpečnostní kamera. Kriminalisté výtečníčka z Tachovska vypátrali.
„Vrchní inspektor mu sdělil podezření ze spáchání trestního činu porušování domovní svobody. V případě uznání viny mu hrozí až dva roky vězení,“ dodala Červenková.
Muž se hájil tím, že si byt spletl a hledal své klíče od auta. „Z bytu nic neodcizil a ani s žádnou věcí nemanipuloval,“ upřesnila Červenková.