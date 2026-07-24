Tábornické radovánky si užívaly čtyři desítky českých a německých dětí. Jednalo se o tábor nýřanských hasičů, kterého se účastnily děti z  partnerského města v Durinsku.

Jenže ve čtvrtek večer se situace zásadně vyhrotila. „Když se děti vracely z výletu z akvaparku, tak jim Němci na lesní cestě rozsvítili pro radost majáky na autě. Nikomu to tam nemohlo vadit,“ řekl starosta nýřanských hasičů Robert Kučera.

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Zazněl výstřel?

Jenže vadilo. Za chvíli do tábora naběhl rozzuřený muž, který opodál bydlí. Údajně se má jednat o myslivce. Začal vedoucím sprostě nadávat. Když zjistil, že mezi dětmi jsou i ty z Německa, tak mělo padnout i něco o fašistech. Když naštvaný muž z tábora odcházel, zazněla z lesa rána.

„Všichni se shodli na tom, že to bylo hodně podobné výstřelu. Situaci jsme vyhodnotili jako nebezpečnou pro děti a tábor jsme evakuovali,“ uvedl Kučera. Myslivec má být údajně konfliktní člověk, který se do sporu nedostal poprvé.

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Náhrada ve škole

Na místo vyrazili policisté a zajišťovali bezpečnost dětí. Nýřanští i dobrovolní hasiči z okolních obcí pak táborníkům pomohli s balením a děti převezli do Nýřan na Plzeňsku. Tam pro ně ve škole bylo zajištěné náhradní ubytování a tábor tak tady doběhne. Skončí v neděli.

Policie se už případem zabývá. „Blovičtí policisté prověřují veškeré okolnosti této události a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví,“ řekla policejní mluvčí Eva Červenková.

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Zdroj: Policie ČR