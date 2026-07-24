Tábornické radovánky si užívaly čtyři desítky českých a německých dětí. Jednalo se o tábor nýřanských hasičů, kterého se účastnily děti z partnerského města v Durinsku.
Jenže ve čtvrtek večer se situace zásadně vyhrotila. „Když se děti vracely z výletu z akvaparku, tak jim Němci na lesní cestě rozsvítili pro radost majáky na autě. Nikomu to tam nemohlo vadit,“ řekl starosta nýřanských hasičů Robert Kučera.
Zazněl výstřel?
Jenže vadilo. Za chvíli do tábora naběhl rozzuřený muž, který opodál bydlí. Údajně se má jednat o myslivce. Začal vedoucím sprostě nadávat. Když zjistil, že mezi dětmi jsou i ty z Německa, tak mělo padnout i něco o fašistech. Když naštvaný muž z tábora odcházel, zazněla z lesa rána.
„Všichni se shodli na tom, že to bylo hodně podobné výstřelu. Situaci jsme vyhodnotili jako nebezpečnou pro děti a tábor jsme evakuovali,“ uvedl Kučera. Myslivec má být údajně konfliktní člověk, který se do sporu nedostal poprvé.
Náhrada ve škole
Na místo vyrazili policisté a zajišťovali bezpečnost dětí. Nýřanští i dobrovolní hasiči z okolních obcí pak táborníkům pomohli s balením a děti převezli do Nýřan na Plzeňsku. Tam pro ně ve škole bylo zajištěné náhradní ubytování a tábor tak tady doběhne. Skončí v neděli.
Policie se už případem zabývá. „Blovičtí policisté prověřují veškeré okolnosti této události a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví,“ řekla policejní mluvčí Eva Červenková.
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