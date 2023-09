Bývalá trolejbusová vozovna je nyní útočištěm naleštěných motorek i limuzín. Mnohé vozily prezidenty či slavné osobnosti.

„Nyní zde máme na pět desítek aut, 80 motorek a 30 kol,“ uvedl Roman Jurečko, předseda nadačního fondu Plzeň sobě, který stojí za vznikem muzea.

Úžasné pragovky

Část své jedinečné sbírky, čtyři desítky vozů značky Praga, zapůjčil Emil Příhoda (91). Jeho kolekce více než stovky pragovek je zapsána na seznamu UNESCO.

„Mám je všechny moc rád, favorita mezi nimi nemám. Jsou jako mé děti, o nich také neřeknete, že máte nějaké radši,“ uvedl Emil Příhoda. Ve světě má třetí nejrozsáhlejší sbírku vozů jedné značky v majetku jednoho člověka.

Parádní motorky

Automobilům zdatně sekundují motocykly, unikátní sbírku sem z jižních Čech přestěhoval Petr Hošťálek (80). V čele parkuje jeho „srdcovka“, BMW z roku 1927.

„Je to speciální úprava pro silniční závody. Tehdy byl 10 let před ostatními, dokonalý, rychlý. Mám jej od svých 18 let,“ svěřil se sběratel. Otevřít pro veřejnost by organizátoři rádi co nejdříve.