Lev

Dnes bude přát Venuše single jedincům, kteří se chtějí konečně seznámit. Byla by velká škoda nechat si uniknout šance, které vám bohyně lásky nabízí. Patříte-li do řad zadaných, o svůj vztah pečujte. Sice to mezi vámi stále jiskří, ale věnujete si málo času.