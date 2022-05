Bronzová socha zvaná IT věk musela někomu ležet pořádně v žaludku. Povalit na zem dílo vážící 80 kg, vysoké přes dva metry a ukotvené do země sedmdesáticentimetrovou tyčí dá totiž pořádnou práci.

„Pachatel zřejmě vytáhl závitovou tyč ze spodní části sochy. Následným pádem došlo jejímu k poškození na několika místech,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová. Dílo válející se na chodníku u kostela Narození Panny Marie pak objevili strážníci.

Socha se pádem poškodila na několika místech, závažná je prasklina paže a oděrky. „Předběžně stanovená škoda činí 400 tisíc korun,“ dodala Ladmanová. Policie uvítá informace, které by vedly k dopadení vandala.

Není to poprvé, co se vystavené sochy ve městě staly cílem vandala. |Krátce před dubnovou vernisáží další vandal dvě díla z dvanácti vystavených počmáral. Je tak otázkou, jestli vůbec sochy v ulicích vydrží do října, kdy má akce skončit.

